Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та її заступник Олексій Соболев взяли участь у зустрічі із членами Консультативної ради з економічної політики. Основними темами для обговорення стали практичні кроки для якнайшвидшого відновлення економіки, її детінізації, розвитку переробних підприємств.

«Для нас велика честь отримувати ваші поради та використовувати ваш досвід. Не кожна країна має змогу зібрати найкращі економічні уми світу для роботи задля розвитку власної економіки. Водночас не кожна країна зіткнулася з викликами такого масштабу, яким протистоїть Україна. Цієї ночі росія обстріляла нашу енергосистему за допомогою понад 60 безпілотників і майже 90 ракет різних типів. Це чергове свідчення того, що росія є терористичною державою», — наголосилаЮлія Свириденко.

За її словами, одне з головних завдань уряду цього року — вийти на максимальну економічну самодостатність. У контексті цього питання потрібно ефективніше стимулювати українське виробництво.

Учасники презентували успішні кейси різних країн для мобілізації економіки під час війн або істотних економічних криз. Частину цього досвіду можна буде використати й для відновлення України.

Також під час зустрічі представники Мінекономіки та експерти обговорили питання залучення приватних іноземних інвестицій для відбудови України.

Зокрема сторони говорили про підвищення ефективності використання коштів, які Україна отримає за програмою Ukraine Facility для стимулювання внутрішнього виробництва, створення можливості із залучення додаткового фінансування від донорів, перспективи використання заморожених російських активів для відновлення української економіки та ефективне протистояння викликам, повідомляє Міністерство економіки.