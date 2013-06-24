Міністерство економіки України оголосило про підписання вже третього договору в рамках програми «Державне стимулювання створення індустріальних парків». Ощадбанк став третім державним банком, який приєднався до цієї ініціативи, таким чином підтримуючи політику «Зроблено в Україні», започатковану Президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ініціатори та керуючі компанії індустріальних парків можуть вже подавати заявки до Ощадбанку для отримання державної підтримки за двома ключовими напрямами.

Перший передбачає надання безповоротної фінансової допомоги для розвитку інфраструктури індустріальних парків. Це включає, зокрема будівництво доріг, прокладання ліній зв’язку та забезпечення постачання газу, води й електроенергії.

Другий напрямок передбачає компенсацію витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж, зокрема електричних. Це дозволить зменшити фінансове навантаження на ініціаторів проектів і прискорити введення парків в експлуатацію. На період воєнного стану компенсація стосується лише підключення до електромереж.

«Підтримка індустріальних парків створює імпульс для залучення інвестицій в реальний сектор та розвитку промисловості, а це своєю чергою — нові робочі місця, додаткові надходження у бюджет і розвиток регіонів. А завдяки тому, що до державного стимулювання активно долучаються банки, реалізацію інфраструктурних проєктів стане простішою та зручнішою для бізнесу. Нині програму підтримують вже три данківські установи. Індустріальні парки готують документацію, тож очікуємо, що перші пакети документів у найближчі тижні надійдуть на розгляд банків» - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Ця програма є ще одним кроком держави в напрямі стимулювання вітчизняного виробництва. Індустріальні парки мають стати точками зростання, як допоможуть створити нові підприємства та робочі місця. В цій програмі для нас також важливо, що особливі пільгові умови пропонуються індустріальним паркам на деокупованих територіях. Як банк номер один в Україні за розміром мережі Ощад присутній на цих «територіях стійкості», і тому ми добре розуміємо, що для відродження та розвитку місцевої економіки потрібні скоординовані зусилля держави, банківської системи, міжнародних партнерів тощо», – зазначив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Індустріальні парки розв'язують критичне питання скорочення часу від ідеї до реального запуску виробництва, допомагають оптимізувати логістику та знижують початкові бар'єри для ведення бізнесу. На сьогодні частка переробної промисловості у ВВП України становить 10,3%, мета Уряду — збільшити цей показник до 20-25%, що є орієнтиром для країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР —ред).

Нагадаємо, у державному бюджеті 1 млрд гривень на стимулювання створення індустріальних парків.

Надання коштів відбувається на безповоротній основі (50 % кошторисної вартості) керуючим компаніям індустріальних парків для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також відшкодування 50 % вартості приєднання до електричних мереж.

Керуючі компанії зможуть реалізувати більш масштабні проекти, оскільки збільшено максимальний розмір стимулювання з 60 до 150 млн грн, при цьому співфінансування робіт відбуватиметься у співвідношенні 50 на 50. Керуючі компанії індустріальних парків з деокупованих територій зможуть реалізовувати проєкти у співфінансуванні 80 на 20.

Також, введені певні запобіжники. Кожен заявник бере на себе зобов'язання протягом 3 років побудувати на території індустріального парку не менше 5000 квадратних метрів будівель промисловості та залучити не менше 2 учасників. Все стимулювання надаватиметься через ескроу-рахунки, що будуть відкриті заявниками у державних банках.