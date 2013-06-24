Міністерство оборони запускає DOT-Chain Defence System — модуль на основі ІТ-системи DOT-Chain, який регулюватиме закупівлі та постачання дронів у військо. Про це було оголошено під час зустрічі команди Міноборони та Агенції оборонних закупівель із представниками вітчизняних виробників дронів. На зустрічі були присутні майже 200 компаній, що створюють передові безпілотні технології для Сил оборони.

«Ці розробки палять ворожі танки, знищують бліндажі, піхоту, збивають російські вертольоти. Вони ведуть розвідку, допомагають з логістикою, евакуацією, беруть у полон окупантів, долають тисячі кілометрів, вражаючи критичні об’єкти ворога. Ми прагнемо забезпечити постачання найкращих дронів для наших воїнів у потрібній кількості без перешкод та затримок», — підкреслив міністр оборони Рустем Умєров. На зустрічі було презентовано нову модель забезпечення БпЛА, а також нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

«Сучасна війна потребує сучасних рішень. Наша головна мета — стимулювати розвиток українського ринку БпЛА та забезпечити закриття потреб військових. Для цього потрібно сформувати конкурентне середовище, зрозумілі правила та можливості планування виробництва», — пояснив т.в.о. керівника Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Основа цих змін — упровадження системи DOT-Chain у процес закупівлі дронів. Відтепер її модуль DOT-Chain Defence System здійснюватиме адресне та швидке забезпечення ЗСУ — підрозділи самостійно обиратимуть засоби, які їм потрібні. Час доставки скоротиться з місяців до тижнів. В оборонній галузі для виробників відкриються можливості масштабування виробничих потужностей на основі верифікованої інформації в системі. Зросте чіткість процесів: зрозумілі правила гри стимулюють конкуренцію та прозорість забезпечення.

Джерело: Міністерство оборони