Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій продовжує виплачувати державні стипендії імені Левка Лук’яненка. За травень такі виплати отримали 9 українських громадян. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ця стипендія надається громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним російською федерацією чи окупаційною адміністрацією рф у зв’язку з їх громадською або політичною діяльністю.

Нагадаємо, державна стипендія імені Левка Лук’яненка призначається відповідним указом Президента України.

Виплати здійснюються у період незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення.