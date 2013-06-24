Happy Monday разом з міжнародною платформою Coursera за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та сприяння Міністерства економіки України запустили програму ReSkill UA. Це онлайн-програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації для українців із можливістю подальшого працевлаштування. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У проекті можуть взяти участь як початківці, так і спеціалісти, що прагнуть змінити або розширити сферу професійної діяльності, а також фахівці, які планують розпочати власний бізнес або тільки починають випробовувати свої сили у підприємництві.

«Держава тісно співпрацює з бізнесом для реалізації освітніх ініціатив для українців, які хочуть підвищити кваліфікацію або спробувати себе в новій професії. Це також цінний вклад в економіку країни, адже такі програми навчання готують спеціалістів у сферах, в яких наразі відчувається потреба на ринку праці. Освітній проект ReSkill UA надає безоплатний доступ до навчання після якого студенти отримають міжнародні сертифікати від найкращих світових університетів та компаній, серед яких Google, Meta, IBM тощо», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Учасники програми отримають безоплатний доступ до однієї із одинадцяти навчальних програм, яку оберуть самостійно.

Сфери навчання сформовані на основі аналізу запитів роботодавців на ринку праці. Серед них, зокрема:

Програми для перекваліфікації. Можна опанувати професії з нуля у таких сферах: продажі, проєктний менеджмент, маркетинг, служба підтримки в ритейлі, підприємництво.

Програми для підвищення кваліфікації. Можна поглибити експертизу в таких сферах: енергетика, виробництво, будівництво, управління ланцюгами постачання та логістика.

Програми для перекваліфікації та підвищення кваліфікації у таких сферах: кібербезпека, штучний інтелект.

Протягом навчання кожен учасник зможе скористатися менторською підтримкою від Happy Monday. Заплановані такі ініціативи, як кар’єрні консультації, вебінари тощо. Після завершення курсів учасники отримають міжнародний сертифікат від Coursera, а також зможуть скористатися можливостями працевлаштування, які передбачені програмою (ярмарки вакансій, онлайн та офлайн-стажування тощо).

Навчання відбуватиметься онлайн.

Реєстрація для участі у проекті вже відкрита. Старт навчання – у червні. Щоб взяти участь у проекті ReSkill UA потрібно заповнити реєстраційну форму.

Довідково

ReSkill UA– програма підвищення кваліфікації та перекваліфікації для українців із можливістю подальшого працевлаштування.

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»підтримує український бізнес з метою підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.