Сто українських дітей вирушили до розважально-спортивного табору у місті Рига. Це діти учасників бойових дій та полеглих Героїв з Донецької та Харківської областей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Безоплатний відпочинок став можливий завдяки домовленостям, укладеним під час минулорічного візиту Міністра соціальної політики Оксани Жолнович до Латвії, та сприянню Посольства України в Латвійській Республіці. Координує реалізацію проекту Державна служба у справах дітей.

“Дякую латвійським партнерам за допомогу українцям. Разом з потужною підтримкою європейських країн ми дбаємо про кожного, хто цього потребує, щоб навіть в умовах війни забезпечити українським дітям та родинам відчуття опори. Тим паче коли йдеться про сімʼї, які втратили найдорожче — своїх рідних”, — говорить Оксана Жолнович.

Дітей супроводжують десятеро дорослих. Поїздка триватиме з 14 до 24 березня. У таборі українських дітей чекають освітні, дослідницькі, розважально-спортивні заходи та багато екскурсій.

Усі витрати покриває приймаюча сторона. Організатором табору через тендер визначена латвійська асоціація “Mini-pitch”.