Столичний голова Віталій Кличко на брифінгу 26 березня наголосив, що медичні працівники Києва надаватимуть допомогу всім, хто звертатиметься до них зі скаргами на вискоку температуру, тиск, сильний біль і може мати підозру на захворювання коронавірусною інфекцією. За його словами, лікар обов’язково огляне, проконсультує, зробить тест та призначить лікування. А в разі потреби – направить до одного з семи визначених лікувальних центрів Києва.
Він також наголосив, що декларацію із сімейним лікарем підписати конче необхідно. Адже ті, хто це зробив, наприклад отримають право на безкоштовне проведення тестів та зможуть отримати ліки за програмою, яку фінансує місто. Адже кошти за це держава перераховує за програмою «Гроші йдуть за пацієнтом».
Він також нагадав, що термін, під час якого можна підписати таку декларацію, не закінчується ніколи. І зробити це можна навіть на прийомі в лікаря, коли він буде вас оглядати. Очільник міста закликав киян не зволікати та подбати про своє здоров’я і здоров’я рідних.
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«Урядового кур’єра