На жаль, кількість тих, хто захворів на коронавірусну інфекцію у Києві стрімко зростає. Так, станом на ранок 30 березня їх вже 102. Натомість 2 людей вилікувалися, їх було виписано з Олександрівської лікарні.
Про це під час брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко. Він зауважив, що від Державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» надійшла інформація про ще 20 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Це 11 жінок віком від 20 до 61 року та 9 чоловіків від 25 до 70 років.
Одного пацієнта госпіталізовано до лікарні №4, трьох – до міської лікарні №9, решта лікують вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.
Віталій Кличко також озвучив інформацію щодо кількості хворих на COVID-19 по районах міста:
Голосіївський – 14
Дарницький – 13
Деснянський – 4
Дніпровський – 2
Оболонський – 6
Печерський – 27
Подільський – 5
Святошинський – 8
Солом’янський – 16
Шевченківський – 7
Відділ новин
«Урядового кур’єра»