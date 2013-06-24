Ядерну війну неможливо виграти, і це має дуже чітко усвідомити росія, лідери якої дедалі частіше вдаються до небезпечної «ядерної» риторики.

Про це вчора у Брюсселі під час зустрічі із політичною групою Прогресивного Альянсу соціалістів і демократів в Європейському Парламенті заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше послання полягає у тому, що будь-яке використання ядерної зброї є абсолютно неприйнятним. Воно могло б тотально змінити природу цього конфлікту. росія має знати, що ядерну війну неможливо виграти, тож така війна ніколи не має бути розв’язана», - наголосив Генеральний секретар НАТО.

«Я не говорю про те, що наразі існує висока ймовірність використання ядерної зброї. Але я говорю, - коли ми бачимо такого роду «ядерну» риторику, яка знову й знову лунає від росії, від президента путіна, – це те, що ми маємо сприймати серйозно. Разом з цим, ми доносимо чітке послання, що це матиме важкі наслідки для росії. Ядерна війнаніколи не має відбутися», - ще раз повторив Столтенберг.

Як вже повідомлялося, 21 вересня президент рф оголосив «часткову мобілізацію» та проведення фейкових «референдумів» на тимчасово окупованих територіях України щодо їх приєднання до російської федерації. Водночас путін вдався до прямих погроз щодо застосування ядерної зброї, якщо Україна спробує звільнити свої території, що загарбані нині російськими військами.

Провідні країни світу, включаючи членів НАТО і ЄС, вже заявили, що не дозволять себе залякати, та застерегли кремль від ядерного шантажу. Така риторика та такі дії надалі виштовхують росію за межі цивілізованих націй, та можуть призвести до дуже важких наслідків для самої росії.