Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У міській раді Лисичанська пройшло термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв’язку з припиненням постачання електричної енергії на об’єкти ЛКСП «Лисичанськводоканал» 1 травня поточного року. Ситуація у місті, де проживає понад сто тисяч людей, напружена. Тож, перш за все надані доручення, зокрема, місцевому управлінню ДСНС та КП «Лисичанськводоканал» щодо підвозу питної та технічної води населенню та на об’єкти соціальної сфери.
Ситуація із водопостачанням дещо неочікувана - за словами директора водоканалу Олександра Батукова, напередодні, 25 квітня поточного року, ЛКСП «Лисичанськводоканал» з ТОВ «ЕНЕРА СХІД» уклало договір на постачання електричної енергії на травень 2019 року. Підприємство здійснило попередню оплату у розмірі порядку 30% від суми, визначеної в договорі. Але ж енергетики таки позбавили електричної енергії на об’єкти водоканалу.
«За результатами обговорення вирішено проінформувати про надзвичайну ситуацію регіональну комісію з питань ТЕБ і НС»,- повідомив міський голова Лисичанська Сергій Шилін.
За його словами, вирішено «зобов’язати ТОВ «ЕНЕРА СХІД», ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» виконувати вимоги ст.6 закону України «Про питну воду та питне водопостачання» стосовно безперебійного електропостачання об’єктів водоканалу». А керівництву ЛКСП «Лисичанськводоканал» — докласти вичерпних зусиль для здійснення необхідних платежів відповідно договору та направити листи до ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та ПАО «Лисичанськвугілля»про невідкладне погашення існуючих заборгованостей перед Лисичанським водоканалом.
Окрім того, члени комісії вирішили направити листи з інформацією про загрозу виникнення надзвичайної ситуації до голови Верховної Ради України та прем’єр-міністра України.