Чотири українські підприємства вже отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Завдяки державній підтримці їм вдалося знизити вартість страховки із середнього рівня 4,24% до 1,19%. Усі підприємства працюють у Києві.

«Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними становить 4,3 мільярда гривень», — зазначила очільниця уряду.

Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна у всій країні. Держава через Експортно­кредитне агентство компенсує до 3 млн грн вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладають зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації.

Додатковий напрям програми передбачено для бізнесу у прифронтових областях, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.