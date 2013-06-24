Чотири українські підприємства вже отримали компенсації частини страхової премії за договорами страхування майна від воєнних ризиків. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко.
Завдяки державній підтримці їм вдалося знизити вартість страховки із середнього рівня 4,24% до 1,19%. Усі підприємства працюють у Києві.
«Загалом за програмою часткової компенсації вартості страхової премії вже отримано 40 заявок з Київської, Львівської, Рівненської, Черкаської областей та Києва. Загальна вартість страхового покриття за ними становить 4,3 мільярда гривень», — зазначила очільниця уряду.
Можливість часткової компенсації вартості страхової премії доступна у всій країні. Держава через Експортнокредитне агентство компенсує до 3 млн грн вартості страховки. Договір страхування майна від воєнних ризиків укладають зі страховою компанією, після чого страхувальник звертається до ЕКА для отримання компенсації.
Додатковий напрям програми передбачено для бізнесу у прифронтових областях.