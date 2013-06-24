Експортно­кредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497­IX «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків», який набув чинності 1 січня 2024 року.

«Початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики «Зроблено в Україні». Розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, орієнтовані на експорт. Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності», — зазначилаКперший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Експортно­кредитне агентство пропонуватиме два страхові продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать: воєнний конфлікт, зокрема війна або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення; насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; терористичні акти та/або диверсії; окупація, анексія, повідомляє Мінекономіки.