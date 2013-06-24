Експортнокредитне агентство України починає приймати заявки на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків, що було передбачено Законом України 3497IX «Про внесення змін до Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків», який набув чинності 1 січня 2024 року.
«Початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики «Зроблено в Україні». Розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, орієнтовані на експорт. Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності», — зазначилаКперший віцепрем’єрміністр — міністр економіки Юлія Свириденко.
Експортнокредитне агентство пропонуватиме два страхові продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.
До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать: воєнний конфлікт, зокрема війна або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення; насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; терористичні акти та/або диверсії; окупація, анексія, повідомляє Мінекономіки.