14 травня, Уряд прийняв постанову «Про утворення Стратегічної інвестиційної ради», розроблену відповідно до схваленої Урядом Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Стратегічна інвестиційна рада під головуванням Прем’єр-міністра України відіграватиме ключову роль у визначенні стратегічних пріоритетів для здійснення публічних інвестицій як за рахунок власних ресурсів держави, так і коштів міжнародних партнерів.

Зокрема, Рада схвалюватиме середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

Діяльність Стратегічної інвестиційної ради сприятиме ефективному використанню обмежених фінансових ресурсів для задоволення пріоритетних потреб відновлення та розвитку.