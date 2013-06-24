У Вільнюсі відбувся міжнародний захід «Захист соціальних прав під час війни в Україні». У зібранні в межах Конференції високого рівня щодо Європейської соціальної хартії взяли участь міністр соціальної політики Оксана Жолнович, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті й заступник міністра соціального захисту та праці Литви Вітаутас Шилінскас.

Війна глибоко вплинула на життя мільйонів українців, багато з яких шукають притулку за кордоном або стали внутрішньо переміщеними особами, їхні домівки зруйновано, а соціальні та економічні права порушено. Звертаючись до учасників, комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті наголосив: «Врахування прав людини в процесах миру та реконструкції забезпечує справедливіші та більш довготривалі результати».

Цей захід — важливий крок на шляху до забезпечення належного рівня соціальних прав в Україні та зміцнення співпраці з європейськими партнерами у цій сфері.

«Побудова стратегічного партнерства — це ключ до наближення українського законодавства до європейських стандартів. Сьогодні кожне соціальне право, яке гарантує Європейська соціальна хартія, перебуває під прицілом російських ракет. Складно забезпечувати належний рівень соціальних прав, але ми робимо це щодня завдяки підтримці європейської спільноти. Щиро вдячні партнерам, які підтримують нас на кожному кроці цього важливого шляху», — сказала Оксана Жолнович, відкриваючи захід.

Міністр соціального захисту та праці Литви Вітаутас Шилінскас додав: «Забезпечення соціальних прав у розпал безжальної війни путіна проти України — надзвичайно складне завдання, але неймовірно важливе. Соціальні права становлять основу демократії, ключовий принцип яких визначає силу Європи. Члени Європейської соціальної хартії відіграють значну роль у допомозі Україні забезпечувати соціальні права, навіть з огляду на виклики, спричинені війною. Литва разом з рештою Європи твердо стоїть у солідарності з Україною. Наше прагнення допомогти Україні залишається непохитним, що підтверджується нашими сьогоднішніми діями. Ми рішучі в непохитній підтримці, щоб зміцнити Україну в її боротьбі проти російської агресії та допомогти забезпечити соціальні права в країні».

Захід зібрав понад 100 учасників, зокрема представників влади України, Литви, Швеції, Молдови, Естонії, Нідерландів, Франції й інших держав-членів Ради Європи, а також членів Європейського комітету соціальних прав, міжнародних експертів, українських активістів громадянського суспільства та журналістів.

Захід у Вільнюсі організували Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціального захисту та праці Литви спільно з проєктом Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», який впроваджують у межах Плану дій Ради Європи для України «Стійкість, відновлення та відбудова» на 2023—2026 роки. Проєкт Ради Європи має на меті досягти, щоб вразливі групи населення, зокрема люди, які постраждали від війни, користувалися підвищеним рівнем соціальних прав та соціального захисту.

Джерело: Міністерство соціальної політики