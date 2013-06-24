Кабінет Міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2040 року, яку розробило Міністерство соціальної політики. Це крок до подальшої реалізації демографічної політики і протидії викликам, зумовленим агресією рф, а також один з індикаторів виконання Плану України з реалізації ініціативи ЄС Ukraine cility, спрямований на поліпшення ситуації на ринку праці й рівня життя українців. Документ визначає демографічні загрози та шляхи їх подолання.

«Україні є на чому будувати майбутнє: зручні цифрові державні сервіси, доступна медицина, комфортний клімат, значна культурна спадщина. Ми можемо стати світовим центром розвитку військових технологій, надаватимемо послуги з реабілітації та протезування, розпочнемо відбудову інфраструктури краще ніж було, що відкриє можливості для професійної й кар’єрної самореалізації», —зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Стратегію спрямовано на втілення галузевих політик для підвищення народжуваності, зниження рівня передчасної смертності та повернення мігрантів. Документ також передбачає створення наскрізних умов для комфортного життя громадян, повідомляє Мінсоцполітики.