Через збройну агресію росії проти України 174 тисячі квадратних кілометрів території нашої країни потенційно забруднено вибухонебезпечними предметами. Для консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін в контексті розмінування України уряд спільно з українськими і міжнародними експертами працює над розробленням стратегії протимінної діяльності.

У межах цієї роботи в Києві відбувся семінар зацікавлених сторін зі стратегії протимінної діяльності за організації Мінекономіки спільно з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування за фінансової підтримки Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (FDFA), повідомляє Міністерство економіки.

«Масштаби забруднення території України вибухонебезпечними предметами безпрецедентні. У цій ситуації вирішальне значення має чітке, консолідоване довгострокове бачення політики протимінної діяльності, засади якої буде викладено у відповідній стратегії. Документ міститиме інформацію про вдосконалення процесу сертифікації техніки, підтримку ефективності операторів з розмінування, запобігання нещасним випадкам, допомогу постраждалим, використання інновацій у розмінуванні, розвиток ринку приватних послуг, координацію з донорами та інші дані, спрямовані на підвищення ефективності протимінної діяльності та гуманітарного розмінування», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Перший віцепрем’єр-міністр додала, що підсумки триденних напрацювань буде представлено в Загребі (Хорватія) під час міжнародної донорської конференції з розмінування українських територій. Після цього до кінця листопада буде проведено всеукраїнське громадське обговорення проєкту стратегії, а до кінця року готовий документ буде подано до Національного органу з питань протимінної діяльності для подальшого ухвалення.

У заході взяли участь понад 50 представників різних країн — експертів, операторів протимінної діяльності тощо, зокрема члени секторальної робочої групи з гуманітарного розмінування при Мінекономіки.