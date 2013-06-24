Кабінет Міністрів України створивМіжвідомчу робочу групу з питань координації виконання Стратегії морської безпеки України. Уряд також затвердив положення про групу та її персональний склад. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Група працюватиме як координаційний центр, об'єднуючи зусилля різних відомств та експертів. Це дозволить забезпечити системний підхід до реалізації морської безпекової політики та ефективно впроваджувати стратегічні рішення.

Ключовими напрямками роботи групи є:

розробка порядку моніторингу виконання Стратегії та планів Уряду, а також підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

аналіз проблемних питань та розробка рішень для їх розв'язання;

підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері морської безпеки;

забезпечення координації дій органів державної виконавчої влади, інших органів, установ та організацій з питань виконання Стратегії, а також підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності їхньої діяльності.

Група матиме повноваження організовувати експертні обговорення, залучати фахівців та аналізувати виконання Стратегії. До її роботи можуть залучатися не лише представники державних органів, а й представники місцевого самоврядування та незалежні експерти.

Особлива увага приділятиметься міжнародній співпраці. Група сприятиме вивченню досвіду провідних морських держав та налагодженню партнерства з міжнародними організаціями. Це допоможе впроваджувати найкращі світові практики у сфері морської безпеки та посилювати міжнародну підтримку України.

Координацію роботи групи здійснюватиме Міністерство оборони.

Міжвідомча робоча група створена на виконання рішення РНБО від 17 липня 2024 року «Про Стратегію морської безпеки України», затвердженого Указом Президента України № 468/2024. Засідання групи проводитимуться щонайменше щоквартально, з можливістю організації онлайн-засідань для оперативного реагування на нагальні питання.