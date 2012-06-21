У своїй новій серії знімків під назвою «Наслідувачі» («Echoes») фотограф Саїда Валенсуела (Saida Valenzuela) з Іспанії перетворює красу природи в мистецтво. Фотографуючи різні мінерали Саїда розкриває нам красу природи.
Нагадаємо, шо 10 жовтня 2017 року журнал «National Geographic» — міжнародний науково-популярний часопис, офіційне видання Національного географічного товариства США оголосив конкурс на кращого природоохоронного фотографа 2017 року, повідомляє ukurier.gov.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.