За успіхи у навчанні та науковій діяльності відзначили дев’ять студентів та одну аспірантку з Дніпропетровщини. Вони отримуватимуть стипендії Кабінету Міністрів України.

«Серед стипендіатів – студенти й аспіранти вишів Дніпра, Кривого Рогу. А також релокованого з Маріуполя університету. Ті, хто зайняв найвищі позиції у рейтингу успішності та мають досягнення у науковій діяльності», – зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Павло Берназ.

Відзначили, зокрема, ад’юнкта Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Тетяну. Дівчина пропрацювала 15 років слідчим. Та згодом вирішила викладати в університеті. Наукові роботи присвятила міжнародній правовій діяльності. Нині пише дисертацію.

«Я приємно вражена. Не очікувала, що саме мене відзначать. Дуже вдячна університету. Нині проходжу педагогічну практику. Разом з науковим керівником розробляємо методичні рекомендації для офіцерів поліції», – поділилася Тетяна.

Заохотили і студентку Криворізького державного педагогічного університету Анастасію. Дівчина – випускниця фізико-математичного факультету. Неодноразово долучалася до конкурсів студентських робіт.

«Я вже викладаю у школі фізику та математику. Планую вступати у магістратуру, а потім – в аспірантуру. Декілька моїх статей опубліковані у науковому журналі. Рада, що старання оцінили», – розповіла Анастасія.

Студенти-магістранти отримуватимуть 4 тис грн протягом семестру. Аспіранти – 8,5 тис грн упродовж усього навчального року.

Загалом стипендії призначили 76 студентам та 15 аспірантам з усієї країни.