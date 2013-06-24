Міністерство економіки України затвердило персональний склад наглядової ради Полтавського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості. До складу ради увійшли представники місцевого бізнесу, органів влади та служби зайнятості. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«В межах реформи центрів профтехосвіти ми розпочали створення наглядових рад центрів, до складу яких запропонували увійти бізнесу. Таким чином ми залучаємо підприємців до активної співпраці з навчальними центрами і пропонуємо їм напряму впливати на підготовку фахівців, потрібних їм саме зараз. Бізнес зможе замовляти навчання необхідних спеціалістів, корегувати навчальні програми, залучати слухачів курсів до роботи на своїх підприємствах ще на етапі навчання, сприяти розвитку ЦПТО та посиленню їх потужностей», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«Створюючи наглядові ради ми орієнтувалися на найкращі світові практики. Зокрема, подібні наглядові ради існують в Німеччині, де уряд тісно співпрацює з бізнесом та приділяє величезну увагу вибудовуванню діалогу між державою, профспілками, та роботодавцями. Саме роботодавці найбільше відчувають брак кадрів і найкраще розуміють, які працівники їм потрібні. Тому вони повинні мати можливість безпосередньо впливати на осучаснення центрів профтехосвіти та підготовку саме тих спеціалістів, яких найбільше потребує ринок праці», — розповіла заступник Міністра Тетяна Бережна.

«Створення наглядових рад у центрах профтехосвіти служби зайнятості є важливим кроком у рамках реформи, яка дозволяє безпосередньо інтегрувати реальні потреби бізнесу у систему професійної освіти. Це одне із рішень на шляху до подолання структурного безробіття, а надалі — потужний вплив бізнесу на підготовку кадрів у ЦПТО ДСЗ. Залучення лідерів місцевого бізнесу, великих компаній створює ефективну колаборацію між роботодавцями та навчальними закладами, адже дає можливість готувати фахівців під потреби підприємств. Ми втілюємо у життя принцип: «Від бізнесу запит, від нас — реалізація». І це працює. 86% слухачів ЦПТО вже працевлаштовані, а підприємства — забезпечені кадрами», — зазначила директор Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

Першу наглядову раду центру профтехосвіти створили в Полтавському ЦПТО. До її складу увійшли п’ять представників бізнесу, зокрема «Нової пошти», будівельної компанії «Комбінат виробничих підприємств», швейної фабрики «Ворскла-Мода», Полтавського автоагрегатного заводу, ТОВ «Вигідна покупка» (мережа мультимаркетів «Аврора»). А також представник Полтавської торгово-промислової палати, по одному представнику від обласного центру зайнятості, департаментів освіти і науки та економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації.

До повноважень наглядової ради ЦПТО належить:

участь у визначенні стратегії розвитку центру;

участь в оновленні навчальних програм і методик;

залучення до співпраці стейкхолдерів, донорів та партнерів;

залучення додаткових джерел фінансування;

моніторинг діяльності центру;

контроль виконання бюджету;

переорієнтація центру під потреби бізнесу.

Нагадуємо, нині в Україні працюють 8 центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості — в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові, Сумах. В центрах навчають спеціалістів за 98 робітничими професіями та понад 400 напрямками підвищення кваліфікації. Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців в ЦПТО ДСЗ на наявні вакансії, або на вакансії, які з’являться у них найближчим часом. Також вони можуть відправити на навчання новій професії або підвищення кваліфікації вже працюючих у них співробітників, але за власні кошти.