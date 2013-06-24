У лютому 2024 року 15 країн у Брюсселі створили коаліцію інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони та підписали відповідну декларацію. Це рішення дало змогу Україні бути ефективнішою на полі бою, а також посилити захист цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.

Мета коаліції — спільна скоординована допомога в забезпеченні поточних потреб протиповітряної та протиракетної оборони держави та розвиток інтегрованої і взаємосумісної з НАТО системи ППО й ПРО. Німеччина і Франція — держави-лідери коаліції. До неї долучилися Бельгія, Данія, Велика Британія, Греція, Італія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Словенія, Іспанія, Туреччина, США.

Основні напрями діяльності коаліції: побудова інтегрованої системи ППО та ПРО, надання систем та боєприпасів, підготовка особового складу.

Держави — учасниці коаліції передають системи PATRIOT, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T, HAWK, CROTALE тощо, а також зенітні керовані ракети до них.Партнери в тісній координації з Україною забезпечують підготовку особового складу для застосування цих систем та їх ремонт і обслуговування.

Німеччина як співлідер коаліції започаткувала Німецьку ініціативу з підтримки ППО для України. Це фінансовий механізм збирання коштів, за допомогою якого німецька сторона здійснює закупівлі засобів ППО для передачі Україні як міжнародну військову допомогу. Завдяки цій ініціативі вже зібрано майже 1 мільярд євро.

Загалом у межах роботи Контактної групи з питань допомоги Україні утворили вісім коаліцій спроможностей. У січні 2025 року керівники оборонних відомств 14 держав-лідерів та України узгодили дорожні карти розвитку всіх коаліцій. Це відбулося під час засідання Групи лідерів коаліцій спроможностей в межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), повідомляє Міноборони.