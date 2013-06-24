Використання далекобійної зброї — один із ключових елементів зменшення військового потенціалу країни-агресора. Руйнування логістичних ланцюжків та військових об’єктів у глибокому тилу росії, знищення скупчення живої сили й техніки стають можливими завдяки ракетам, баражуючим авіабомбам та deep strike. Для захисту українських міст створюється ефективна система протиракетної оборони. Серед головних завдань Міністерства оборони на 2025 рік — створення інноваційних засобів, які вражають ворожі цілі на максимальній відстані з високою точністю.

2024 року інвестиції в цей напрям уже дали конкретні результати на полі бою: виготовлено перші вітчизняні ракети, зокрема розширено серійне виробництво крилатих ракет; проведено розроблення та випробування балістичних і крилатих ракет, що дає змогу збільшити дальність ураження; триває робота з організації постачання зенітно-ракетних комплексів спільного виробництва на підприємствах ОПК України та іноземних партнерів.

Розроблення і виробництво далекобійного озброєння залишається у фокусі Міноборони і 2025 року: балістичних та крилатих ракет, які мають стати стримувальним чинником для країни-агресора; компонентів системи протиракетної оборони, які зможуть ефективно захищати мирні українські міста від ворожих атак; вітчизняного комплексу ПРО, характеристики якого відповідатимуть найкращим іноземним аналогам; систем управління для ЗРК.

Тривають переговори з партнерами про отримання систем іноземного виробництва, разом із західними компаніями створюємо сучасні українські системи ПРО.

Супроводом таких проєктів займається департамент розвитку ракетного озброєння та системи ПРО, створений 2024 року. Це дало змогу об’єднати сучасні технології, український досвід та підтримку союзників для створення ефективних бойових рішень, повідомляє Міноборони.