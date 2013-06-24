Міністерство економіки презентує каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

«Індустріальні парки — чудова можливість для залучення інвестицій у реальний сектор і стимулювання економіки та розвитку регіонів. Підрахунки показують, що 1 гектар індустріального парку дає змогу створити 50 нових робочих місць, а $1 державних інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків — залучити $6 додаткових приватних інвестицій. Розвиток індустріальних парків — важлива складова нашої політики «Зроблено в Україні», саме тому на розвиток інфраструктури індустріальних парків на цей рік ми заклали 1 мільярд гривень», — зазначила перший віцепрем’єр­-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У каталозі індустріальних парків потенційний інвестор може знайти все необхідне для успішного вибору місця для свого бізнесу: від спеціалізації парків до місцевих стимулів для резидентів. Докладна інформація про розташування, площу, інфраструктуру та доступні послуги допоможе зрозуміти потенціал кожної локації. Крім того, каталог містить дані про податкові та інвестиційні стимули, що дасть змогу максимально використати переваги, які надає кожен індустріальний парк.

«Індустріальні парки сприятимуть модернізації промисловості, впровадженню підходів ресурсоефективності та циркулярної економіки, збільшенню зайнятості й регіональному розвитку, що неодноразово підтверджує світовий досвід», — прокоментував заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Із каталогом індустріальних парків, який створили в департаменті інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності, можна ознайомитися на сайті https://www.me.gov.ua/, повідомляє Міністерство економіки.