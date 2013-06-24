Перша леді Олена Зеленська взяла участь у робочій зустрічі «Ти як?: інсайти та вивчені уроки», присвяченій упровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров’я на рівні громад. Серед учасників — представники профільних міністерств та команд регіональної координації, зокрема заступники начальників ОВА, регіональні координатори та консультанти у громадах.

«З нашої останньої зустрічі минуло пів року — непрості для кожного і всієї країни. Але я впевнена: все-таки вони були зігріті думкою, що робимо важливу справу — підтримуємо стійкість цілої країни», — зазначила Олена Зеленська.

За цей час консультанти «Ти як?» у громадах зосередилися на створенні локальних екосистем ментального здоров’я, зокрема путівників (маршрутів) послуг з ментального здоров’я, де зібрано інформацію про всіх, хто надає такі послуги на рівні громад.

«Громади пройшли шлях заземлення й мережування, що охоплював картування послуг, створення реєстру надавачів, опитування користувачів послуг, промоцію теми ментального здоров’я, активацію координаційних центрів підтримки цивільного населення як міжвідомчого майданчика та створення реєстру тренерів», — наголосила керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва.

З-поміж поширених проблем у невеликих громадах — те, що люди не звертаються по допомогу, бо хвилюються через збереження анонімності. Для її розв’язання до локального путівника додали надавачів послуг з інших громад, а також телефони гарячих ліній.

В одній із громад рішенням стало відкриття окремого входу, щоб кожен охочий міг потрапити до кабінету психолога конфіденційно.

«Мені важливо було почути про кожен з викликів і особливо відповіді на них. «Ти як?» не ставить за мету змусити всіх ходити до психолога, справжня мета — створити для всіх можливість підтримки: доступної, безкоштовної, близької, зручної, зрозумілої», — підсумувала перша леді, повідомляє Офіс Президента.