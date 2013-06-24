У місті Вінниця відбувся третій Всеукраїнський діалог «Громади — ветеранам». Участь у заході взяли віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійІрина Верещук, виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, перший заступник начальника Вінницької обласної військової адміністраціїНаталя Заболотна, народні депутати, представники місцевої влади, ветеранських та міжнародних організацій.У ході діалогу учасники обговорили конкретні рішення в межах глобальних ветеранських політик для рівня громад.

Олександр Порхунзазначив, що після нашої перемоги Україна буде країною ветеранів і ветеранок. Тому вже нині держава разом з бізнесом та всім громадянським суспільством має створити гідні, комфортні умови для них на кожному етапі, починаючи з отримання статусів до працевлаштування і можливостей для самореалізації не лише для ветеранів, а й для членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.

«Важлива і зміна світогляду та ставлення суспільства до кожного та кожної, хто віддав життя за Україну і збереження нації, Захисників і Захисниць, які повертаються з війни. Ушанування пам’яті загиблих, повага та вдячність — живим. Держава, органи місцевого самоврядування, інститути громадянського суспільства і кожен громадянин мають узяти відповідальність за ветеранів і ветеранок так само, як вони взяли відповідальність і стали у стрій. І ми готові в цьому допомогти», — наголосив очільник Мінветеранів.

Він презентував бачення міністерства у формуванні й реалізації нової ветеранської політики, яка створить належні умови у громадах через єдині підходи, чіткі та зрозумілі для ветеранів і ветеранок, членів їхніх родин та сімей загиблих, прості для впровадження на місцях.

«Адже саме громади першими зустрічають Захисників і Захисниць із фронту. Маємо обов’язково враховувати бачення громад та готові напрацювання на місцях. Лише потужна синергія центральної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та територіальних громад дасть якісний результат для створення всіх належних умов для повернення в цивільне життя відповідно до потреб та можливостей. Вірю, що разом ми зможемо це вибудувати та реалізувати», — підкресливОлександр Порхун.

У вітальному словіІрина Верещуквисловила вдячність Мінветеранів та його очільникуОлександрові Порхунуза енергію та мотивацію, відкритість до ветеранської спільноти та громадськості.Вона наголосила, що робота пожвавилася і тепер не соромно дивитися в очі тим, хто захищав і захищає.

Всеукраїнський діалог «Громади — ветеранам» проведено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах спільної ініціативи «Європейське відродження України», а також завдяки Програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.