Масовані ракетні удари по об’єктах критичної інфраструктури 17 листопада завдали шкоди інфраструктурі Волині, Львівщини, Одещини та Вінниччини. Про це на брифінгу «Ризики під час опалювального сезону 2024—2025 років в умовах погіршення безпекової ситуації та робота з посилення безпекових заходів» розповів заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко. Він наголосив, що росія і далі здійснюватиме атаки на важливу інфраструктуру, тому Мінінфраструктури продовжує працювати над децентралізацією енергетичних ресурсів.

«Наша мета — створити стійку систему генерації, яка буде захищеною від ворожих ударів. У цьому контексті важливе розроблення паспортів енергетичної стійкості», — сказав заступник міністра. Він зазначив, що особливої уваги приділено Кривому Рогу, де через масштабні ремонтні роботи частина міста залишається без опалення.

Заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, що графіки відключення електроенергії застосовують тільки в разі стабілізації енергосистеми та для забезпечення принципу пропорційності у всіх регіонах. Для об’єктів, які особливо постраждали під час останньої атаки, Міненерго розробило окремий план заходів.

«Щоб максимально ефективно провести опалювальний сезон, Міненерго збільшило встановлену потужність міждержавних перетинів до 2,1 ГВт на комерційній основі. Уже є рішення уряду, яке дозволяє комерційним підприємствам закуповувати до 80% електроенергії та не залежати від графіків відключення», — сказав він.

Микола Колісник закликав користуватися перевіреними джерелами інформації, щоб не дати ворогові шансу дестабілізувати ситуацію в суспільстві та економно споживати електроенергію.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що лише з початку року по області росія випустила понад 1,5 тисячі ракет. Однак опалювальний сезон триває у 48 громадах, в інших відбуваються активні бойові дії.

«Наразі працюємо над децентралізацією системи опалення у трьох громадах, там, де опалювальний сезон може бути під загрозою. За планом встановлюємо модульні котельні та когенераційні установки. Такий самий процес відбувається і в місті Харкові», — наголосив Олег Синєгубов.

Прикладом децентралізації системи опалення стала Пісочинська громада. Щоб запобігти ситуації, коли населення може залишитися без тепла, місцева влада залучила кошти з резервного фонду держбюджету та за рахунок міжнародних партнерів встановлює дві модульні газові котельні.

«На сьогодні одна котельня готова на 85%, іншу буде встановлено найближчими днями. Також за кошти резерву вдалося замінити кабельну лінію, яка живить найбільший житловий масив громади», — сказав голова Пісочинської громади Олег Чорнобай.

Нагадаємо, Міністерство розвитку громад та територій спільно з Міністерством енергетики України впроваджує урядову ініціативу «Штаб згуртованих громад». Мета — обмін та координація інформації про підготовку та перебіг осінньо-зимового періоду 2024—2025 років. Задля інформування громадськості та представників медіа було заплановано регулярні пресбрифінги, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.