$1 000 000 спрямують на підтримку малого і середнього бізнесу українок у сфері виробництва і переробки

Грантову програму «СТВОРЮЙ!» представили 24 квітня в Київській школі економіки. Ідеться зокрема про ремонт устаткування, поліграфічну діяльність, виробництво одягу, меблів, харчових продуктів, фармацевтичних препаратів, комп’ютерів, оптики тощо. Програму започаткувало Міністерство економіки за фінансової підтримки Western NIS Enterprise Fund та за реалізації KSE Foundation. Упроваджують її у партнерстві з АТ «Ощадбанк».

«СТВОРЮЙ!» — важливий елемент урядової політики «Зроблено в Україні», а також державної стратегії із забезпечення гендерної рівності. Ініціативу спрямовано на розвиток і масштабування національного виробництва та підвищення бізнесової активності українок. Мета програми — стимулювати зростання економіки шляхом надання ресурсів та фінансової підтримки для реалізації жінками їхніх бізнес­планів.КПодати заявку для участі у грантовій програмі можна до 31 липня.

«Жінки стають дедалі активнішими в бізнесі та дедалі частіше беруть на себе лідерство. Жінки воюють, лікують, створюють, очолюють. Половину нових бізнесів торік відкрили жінки. Кожною третьою компанією керувала жінка. Ми втілюємо програму «СТВОРЮЙ!», щоб таких нових бізнесів ставало більше. Бізнесів, які можуть дивувати і надихати. Це важливий проєкт для Міністерства економіки, адже містить одразу два ключові для нас пріоритети: посилення ролі жінок в економіці та підтримка переробки. Маємо виготовляти більше продукції з високою часткою доданої вартості та відходити від сировинної моделі економіки, адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав», — сказала на презентації перший віцепрем’єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Жінки України — важливий сегмент економіки та каталізатор її розвитку. Вони повинні відігравати ще більшу роль в економічних процесах. Статистика свідчить, що жінки стають активнішими у підприємництві. Цей тренд потрібно розвивати. За останні 30 років Україна досягла прогресу в розвитку малого та середнього бізнесу. Однак на початок російської агресії в Україні було лише 13—16% МСП, тоді як для стабільного зростання економіки їхня частка в загальній структурі економіки має становити не менш як 60%. Ми віримо, що українські жінки здатні зробити вагомий внесок у розвиток МСП», — переконана Ярослава З. Джонсон, президент і головний виконавчий директор WNISEF.КК

Грантові кошти учасниці ініціативи зможуть витратити на придбання, доставку і монтаж виробничого устаткування, а також не більш як 30% гранту — на придбання програмного забезпечення і навчання.КК

Узяти участь у програмі можуть жінки­підприємиці, оформлені як ФОП або ТОВ, де у власності жінки понад 50%. Виробництво має діяти і на момент подачі заявки функціонувати не менш як рік.К

«Розмір індивідуального гранту для кожної переможниці становитиме до $15 000 — у разі подання заявки важливо підходити до запиту коштів раціонально і мати план розвитку й масштабування. «СТВОРЮЙ!» спрямовано на підтримку бізнесу, який уже функціонує. Ми прагнемо допомогти українкам, які будують свою справу попри непрості обставини сьогодення», — пояснює директор KSE Foundation Світлана Денисенко.

Перевірку ділової репутації та кредитних історій потенційних учасниць програми здійснюватиме АТ «Ощадбанк», після чого надаватиме рекомендації щодо надання грантів.КК

У презентації програми також узяли участь представниці успішних українських бізнесів. Вони розповіли, звідки брати натхнення для створення і розвитку власної справи. Спеціальні гості заходу дали поради тим, хто планує займатись або вже займається підприємницькою діяльністю.К

Кошти для реалізації грантової програми «СТВОРЮЙ!» — інвестиція Western NIS Enterprise Fund, який підтримує ініціативи із просування реформ в Україні та трансформаційні проєкти.

Джерело: Міністерство економіки