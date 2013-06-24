Міністерство економіки поглиблює співпрацю з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. Зокрема, УВКБ ООН розробило платформу для українських вимушених мігрантів та внутрішньо переміщених осіб «Украіна — це Дім», яка надаватиме вичерпну інформацію з питань перебування українців за кордоном, їхнього повернення в Україну, програми підтримки щодо житла, працевлаштування та інші види допомоги. За сприяння Мінекономіки платформа наповнюватиметься інформацією про актуальні можливості працевлаштування, навчання, підприємництва.

Про це йшлося під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко із представницею УВКБ ООН в Україні Кароліною Біллінг.

«Мета уряду — забезпечити умови для працевлаштування і створення власних бізнесів українців, можливості придбати власне житло на доступних умовах, упровадження інструментів для навчання та перекваліфікації. Ми вдячні нашим партнерам з Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні за створення ресурсу, на якому українці в різних країнах зможуть отримати актуальну інформацію про економічні можливості в Україні», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Мінекономіки.