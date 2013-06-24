Утілення проєкту Українськопольського центру протезування та реабілітації для ветеранів обговорили на спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єрміністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.
Нині крім обговорення концепту проєкту створення Українськопольського центру протезування та реабілітації триває пошук приміщення. Розглядають можливість його розташування у приміщенні Бородянського центру соціальнопсихологічної реабілітації. А для цього там необхідно збільшити кількість ліжкомісць. У подальшому такий центр зможе стати національною інституцією, яка матиме філії у всій країні. Очікують на експертну оцінку від польської сторони щодо можливості його розташування саме у приміщенні Бородянського центру.
Створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів «Польща допомагає Україні», Siepomaga та Solidarity Fund за підтримки Польського агентства з інвестицій та торгівлі (PAIH). Там люди отримуватимуть протезування, проходитимуть реабілітацію тощо. Заплановано організувати в центрі виробництво протезів.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій