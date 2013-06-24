Для багатьох українців, які змушені були через війну залишити власні домівки і переїхати жити в інші регіони країни, найболючішим залишається питання житла. Для допомогти ВПО, які не мають достатньо коштів, щоб самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило новий інструмент державної підтримки — субсидію на оренду житла. Із 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення. Призначатимуть субсидію за аналогією із житловою тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

«Субсидія на оренду — важливий інструмент для підтримки ВПО, адже вона враховуватиме фінансову спроможність кожної родини оплачувати орендну плату за житло і різницю у вартості оренди в різних регіонах країни. Це дасть змогу не лише допомогти родині фінансово, а й захистити юридично, адже договір оренди убезпечить від необґрунтованого підвищення ціни або виселення без підстав. І що важливо: так само інструмент забезпечує захист орендодавця від несплати орендної плати чи комунальних послуг», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє Мінсоцполітики.