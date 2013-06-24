Міністерство соціальної політики працює над удосконаленням програм та інструментів підтримки для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, для вирішення однієї з найболючіших проблем переселенців – проблеми житла. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

29 січня був запущений новий інструмент – субсидія на оренду житла для ВПО, який забезпечує для внутрішньо переміщених осіб – фінансову допомогу від держави на найм житла, а для власників цього житла – компенсацію податків.

Сьогодні, 11 квітня, Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка значно розширює можливості цього інструменту.

«Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб. До того ж зросте і розмір такої підтримки. Всі ці кроки – важливі для того, аби підтримати ВПО, які через війну втратили можливість жити у власних домівках», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Зокрема, мова про наступні зміни: