Міністерство соціальної політики працює над удосконаленням програм та інструментів підтримки для внутрішньо переміщених осіб, зокрема, для вирішення однієї з найболючіших проблем переселенців – проблеми житла. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
29 січня був запущений новий інструмент – субсидія на оренду житла для ВПО, який забезпечує для внутрішньо переміщених осіб – фінансову допомогу від держави на найм житла, а для власників цього житла – компенсацію податків.
Сьогодні, 11 квітня, Уряд прийняв розроблену Мінсоцполітики постанову, яка значно розширює можливості цього інструменту.
«Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури і розширюємо коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб. До того ж зросте і розмір такої підтримки. Всі ці кроки – важливі для того, аби підтримати ВПО, які через війну втратили можливість жити у власних домівках», – підкреслила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.
Зокрема, мова про наступні зміни:
- кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду, якщо родина і надалі має право на її отримання, допомога продовжуватиметься автоматично ще на півроку. Повторно за її продовженням звертатись не потрібно. Пенсійний фонд самостійно перевірить всю інформацію через державні інформаційні ресурси. Таким чином, скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише рік. Якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу і довший період;
- відкориговано формулу розрахунку обов’язкового платежу та розміру субсидії для орендаря (будь-якій родині ВПО буде надаватись субсидія, якщо видатки на оренду в межах встановлених соц.нормативів перевищують 20% доходів родини). Врегулювання цього питання, тобто фіксування обов'язкового платежу на рівні 20%, суттєво збільшує розмір виплат;
- оновлено за даними Держстату середню споживчу ціну оренди квартир відповідно до даних про ціни за поточний рік. Це означає, що субсидія розраховуватиметься, виходячи з актуальних на сьогодні цін і стане більшою за розміром;
- передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, тобто людина зможе оформити та отримати субсидію на оренду, навіть якщо вона винаймає лише кімнату, а не квартиру чи будинок;
- ВПО та власники житла можуть використовувати власний договір найму (а не лише Примірний). При цьому за відсутності власного договору орендар та орендодавець завжди можуть скористатися і підписати Примірний договір, що враховує і захищає інтереси обох сторін угоди;
- відтепер взяти участь в проекті можуть ВПО, які винаймають житло не тільки у фізичних осіб чи ФОП, а й в юридичних осіб;
- передбачені також випадки відмови власника житла від отримання компенсації податків, за бажанням власника.