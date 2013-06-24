Мінсоцполітики, спільно з Проектами Ради Європи «Сприяння розробці житлових рішень для осіб, постраждалих від війни в Україні», та «Посилення соціального захисту в Україні», провели публічне обговорення нового інструменту – Субсидії на оренду житла для ВПО. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь в обговоренні взяли представники громадськості, міжнародних партнерів, інших органів влади, народні депутати.

Перший заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак наголосила на тому, що поточна допомога на проживання для ВПО (надається за Постановою 332) не вирішує багатьох проблем, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи під час оренди житла. Зокрема, не враховує різницю цін на оренду в різних регіонах, не захищає ВПО від раптових змін в умовах проживання або термінового виселення, не стимулює орендодавців укладати офіційні договори.

Для вирішення цих проблем, спираючись на досвід міжнародних партнерів, які вже реалізували подібні проекти, Міністерство розробило інструмент – Субсидія на оренду житла для ВПО.

Наразі проект фіналізується для подання на розгляд Уряду, і у випадку затвердження Урядом, вступить в дію протягом наступних декількох місяців.

Планується, що субсидія для ВПО призначатиметься за принципом, аналогічним призначенню житлової субсидії. Вона розраховуватиметься індивідуально для кожної сім'ї-ВПО з урахуванням встановленої соціальної норми житла, рівня доходу та вартості оренди. Такий підхід є соціально справедливим, оскільки субсидія має підтримати ті родини, які найбільше цього потребують.

«Субсидія має враховувати кількість членів в сім'ї, ціни на оренду житла в конкретному регіоні та спроможність оплачувати цю оренду. При цьому надаватиметься вона за умови укладання офіційної угоди, яка захищатиме права як орендаря, так і орендодавця», – зауважила Дарія Марчак.

Лілія Гретарсдоттір, Голова Управління програм співпраці Департаменту імплементації прав людини, правосуддя та стандартів юридичної співпраці, Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи наголосила на тому, що Рада Європи надає підтримку українцям, які постраждали від війни, в т.ч. ВПО, і надає рішення, які стосуються житлового забезпечення.

«Сьогодні забезпечення доступним житлом постраждалих від війни людей дуже важливо з огляду на велику потребу та великі виклики, зважаючи на кількість зруйнованого майна, найбільшу кількість ВПО після Другої світової війни, і на той факт, що сотні постраждалих людей не мають куди повертатися через тимчасову окупацію або масові руйнування в їх громадах. Наш проект підтверджує зобов'язання підтримати Україну у вирішенні цих нагальних потреб. Адже стабільне і безпечне житло надзвичайно важливе для відновлення благополуччя», – зауважила Лілія Гретарсдоттір.