Зміни у формулі нарахування субсидій відбудуться із травня 2020 року. Після завершення цьогорічного опалювального сезону буде змінено відсоток з 15 до 20, який домогосподарство має сплачувати за комунальні послуги. Натомість субсидії стануть ще адреснішими, охоплять більшу кількість незаможних отримувачів. Усі, хто потребує допомоги, її отримає, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: що менші доходи домогосподарства, то менша обов’язкова частка плати за комунальні послуги, отже більший розмір субсидії.
«Ми хочемо, щоб більше коштів у програмі субсидій залишалося для найнезаможніших категорій. Наприклад, дитячих будинків сімейного типу, які раніше не були в програмі, і сімей з низькими доходами», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
Тобто в сезоні 2019—2020 років субсидії не зменшаться. І в наступному опалювальному сезоні 2020—2021 років жодного погіршення для субсидіантів нова постанова не передбачає.