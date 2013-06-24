Мінсоцполітики працює над тим, щоб допомогти кожній українській родині, яка потрапила у складні життєві обставини, подолати цей етап і стати спроможною, повернутись до економічно незалежного і самостійного життя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для того, щоб внутрішньо переміщені особи мали можливість вирішити найболючіше для них питання житла, Мінсоцполітики розробило новий інструмент підтримки – субсидію на оренду житла для ВПО.

6 лютого перша родина вже пройшла процедуру призначення і отримала призначення субсидії на оренду .

Після валідації заяви і інформації про отримувачів субсидія була призначена родині з 2-х ВПО, які проживають в Закарпатській області. Загальний розмір призначеної субсидії становить 4 758 грн на місяць.

Важливо, що орендодавець, який офіційно надає житло в оренду для цієї родини, буде отримувати від держави компенсацію податків у розмірі 2 352 грн (компенсація рахується за кожен місяць, але сплачується раз на квартал).

Субсидія на оренду - це абсолютно новий інструмент, який побудовано за принципом, аналогічним тим, який працює в різних країнах світу. У межах субсидії на оренду ми будемо підтримувати родини ВПО, які орендують житло, але вартість оренди становить надмірний тягар для їх сімейного бюджету. Крім того, ми будемо компенсувати орендодавцям ставки податку по зобовʼязаннях, які у них виникають (в межах соціального нормативу). Адже саме питання податкових зобовʼязань - це те питання, чому значна частина орендодавців сьогодні не бажає укладати офіційні договори. Ми це питання закриваємо, забезпечуючи сплату податків замість власника житла", – наголосила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Нагадуємо:

· Родини ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла незалежно від часу, коли вони набули такий статус - після 2022 року, чи після 2014 року. Якщо родина не має достатнього фінансового ресурсу, аби орендувати індивідуальне житло, ми допоможемо їй.

· Субсидія на оренду - це повністю цифровий інструмент. Подати всі документи на призначення субсидії можна онлайн, не виходячи з дому. Якщо орендодавець живе за кордоном, оформити договір оренди також можна онлайн, навіть перебуваючи в різних країнах

· Субсидія на оренду надається за умови наявності офіційного договору оренди. Адже тільки договір оренди дає гарантію, що родину ВПО не виселять з житла без попередження або неочікувано не піднімуть вартість оренди. Для орендодавців такий договір – гарантія того, що їх майно буде у безпеці, а держава буде гарантом того, що кошти за оренду будуть сплачені.

Детальніше розповідаємо за посиланням https://www.msp.gov.ua/news/24414.html. Також нагадуємо, що Мінсоцполітики працює над забезпеченням комплексної підтримки для внутрішньо переміщених осіб.

Зокрема:

· запроваджено нову одноразову грошову допомогу «Тепла зима», виплату в розмірі по 6 500 грн отримують сім'ї-ВПО з вразливих категорій, з дітьми, на кожну дитину до 18 років та особи з інвалідністю 1 групи з вразливих категорій

· послуги стаціонарного догляду та підтриманого проживання для ВПО з інвалідністю та похилого віку за принципом «гроші ходять за людиною». Тобто внутрішньо переміщеним особам з інвалідністю, які потребують догляду, держава надає гроші на оплату такого догляду

· отримати психологічну допомогу ВПО можуть безоплатно у Центрах життєстійкості

· для підтримки догляду за дітьми діє програма “Муніципальна няня”. Станом на 1 січня 2025 року, таку послугу надавали вже 2 145 осіб для 2 594 дітей

Для фінансової підтримки ВПО продовжуємо виплачувати допомогу на проживання, у лютому автоматично продовжили цю допомогу для всіх, хто її отримував в попередні місяці (якщо родина далі відповідає критеріям, встановленим постановою). Це орієнтовно 1,2 млн ВПО.