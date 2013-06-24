Кабінет Міністрів України затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації реформи «Нова українська школа». Її розмір у 2024 році становить 1,5 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Цьогоріч субвенцію спрямують на:

Закупівлю:

засобів навчання, обладнання, компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природничих наук для 7 класів НУШ закладів загальної середньої освіти — 1,22 млрд грн;

засобів навчання, обладнання, мультимедійного та компʼютерного обладнання, меблів для 8 пілотних класів НУШ — 102,54 млн грн;

навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема електронних версій та з аудіосупроводом для 8 пілотних класів НУШ — 69,24 млн грн;

Підвищення кваліфікації — 100 млн грн:

керівників, їхніх заступників, учителів закладів освіти, які навчають 7 класи НУШ;

керівників, їхніх заступників, учителів пілотних закладів освіти;

підготовка та оплата праці тренерів-педагогів;

підготовка та оплата праці надавачів послуг із професійної підтримки й допомоги педпрацівникам (супервізорів).

«У 2023 році попри повномасштабну війну нам вдалося повернути фінансування реформи “Нова українська школа”. Цьогоріч уряд його продовжив. Тобто навіть у таких складних умовах Україна ставить собі стратегічні цілі задля поліпшення якості освіти. І це дуже важливо, адже освіта — основа, на якій будуються всі державні сфери.

Ворог майже щодня завдає ударів, створюючи нові ризики для функціонування системи освіти зокрема. Отже, ми маємо працювати ще більш наполегливо, щоб система освіти стала міцнішою та готувала людей, здатних мислити інноваційно для розвитку держави», — зазначив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Для отримання коштів субвенції має бути дотримано кілька умов:

обовʼязкове співфінансування з місцевого бюджету (від 5% до 30% — залежно від індексу податкоспроможності);

заклад освіти працює за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

наявність у закладі освіти укриття або на відстані не більш як 500 м;

засоби навчання, обладнання і меблі не закуповують для шкіл на окупованих територіях і тих, які працюють лише дистанційно;

першочергово засоби навчання закуповують для закладів освіти, майно яких знищено або пошкоджено внаслідок військової агресії росії.

Цьогоріч змінено правила розподілу субвенції. У Міністерстві освіти і науки України буде створено комісію. Вона збиратиме й аналізуватиме інформацію відповідно до визначених критеріїв та потреб закладів освіти в обладнанні, меблях тощо через систему АІКОМ. На основі цих даних МОН подасть пропозиції уряду щодо розподілу субвенції між обласними бюджетами та бюджетом Києва. Після ухвалення рішення Кабінетом Міністрів України обласні й Київська міська державні адміністрації розподілять кошти між обласними та бюджетами громад.

Розмір субвенції для кожного регіону комісія МОН визначатиме, ґрунтуючись на критеріях:

засоби навчання та обладнання для природничих кабінетів — пропорційно кількості 6 класів у 2023/2024 навчальному році;

засоби навчання, обладнання і меблі для пілотних шкіл — пропорційно кількості шкіл, які працюють за денною, поєднанням денної та дистанційної форм здобуття освіти;

навчальна та навчально-методична література для пілотних шкіл — пропорційно кількості учнів і вчителів таких шкіл;

підвищення кваліфікації — пропорційно кількості осіб, які його потребують.

Нагадаємо, 2023 року Уряд повернув фінансування Нової української школи. Зокрема, було виділено1,47 млрд грн на засоби навчання, мультимедійне обладнання, забезпечення пілотних класів і підвищення кваліфікації вчителів. Ці кошти можна використовувати й цьогоріч.