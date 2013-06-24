Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко разом з Першою леді Оленою Зеленською та радницею-уповноваженою Президента України з питань безбарʼєрності Тетяною Ломакіною відвідали Київщину, де було презентовано курс «Базові засади застосування МКФ» для мультидисциплінарних медичних команд. МКФ — універсальна класифікація показників, повʼязаних зі здоровʼям, та одна з трьох класифікацій, які пропонує для застосування Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомляє Урядовий портал.

За ініціативи Першої леді Олени Зеленської після тривалої роботи МОЗ та експертів МКФ було запроваджено як Національний класифікатор 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я». Усі фахівці з реабілітації мають використовувати саме цю методику, працюючи з порушеннями функціонування людини та інвалідністю.

Очікується, що запровадження МКФ дозволить враховувати медичні, психологічні та соціальні потреби людини, яка прагне відновитися і бути самостійною після важких травм і захворювань, спонукатиме заклади охорони здоров’я впроваджувати сучасну, доказову, активну реабілітацію, розвивати команди фахівців, закуповувати обладнання відповідно до найкращих стандартів. А зібрані дані про стан здоров’я та можливості людини дозволять державі планувати допомогу та послуги вже за межами реабілітаційного відділення — в соціальній, освітній сферах, сфері працевлаштування тощо.

«Лікарі отримають найкращі інструменти, практики, знання, доступ до навчання — для того, щоб якнайкраще повертати якість життя тим нашим співвітчизникам, у яких все це хотів відібрати нападник. І тут є не тільки медична, а й важлива соціальна площина. МКФ — це крок до прозорості, антикорупційності. А ще тут є і площина психологічна — правильне визначення та реабілітація повертають людям не тільки фізичні можливості, а й віру в них і у життя. Так, наше суспільство змінилося. Воно не буде таким як раніше. Але воно може бути кращим — якщо ми створимо для всіх, кого поранила війна, гідні умови, гідне ставлення, гідні можливості», — акцентувала Олена Зеленська.

Вже найближчим часом мультидисциплінарні команди у 244 медичних закладах, які надають послуги реабілітації за пакетами Програми медичних гарантій, почнуть користуватися новою системою оцінки та планування реабілітаційної допомоги на принципах МКФ.

Олена Зеленська разом із Віктором Ляшком також ознайомилися із роботою мультидисциплінарної команди на базі КНП БМР «Білоцерківська міська лікарня №2». Її фахівці з реабілітації закінчили навчання в трирічному проекті МОЗ України з високоінтенсивної реабілітації разом із Національним медичним центром «Сунас» (Норвегія), а також співпрацюють із ВООЗ, отримуючи знання з підбору і використання допоміжних засобів реабілітації.

Під час заходу було презентовано освітній курс «Базові засади застосування МКФ». Він доступний на навчальній платформі «Академія НСЗУ». Наразі вже понад 1200 фахівців зареєструвалися на нього та почали навчання.

Проект втілюється в межах ініціативи Першої леді Олени Зеленської в рамках Стратегії створення безбар’єрного простору в Україні — впровадження МКФ і розбудови ефективної системи реабілітації в Україні.

«Ми сьогодні дякуємо Швейцарії та Європейському Союзу, які з готовністю діляться з нашими лікарями і терапевтами цінними напрацюваннями, досвідом, забезпечують технічну підтримку запровадженню освітніх програм, допомагають у розбудові реабілітації та запровадженні МКФ. Невдовзі у доповнення до запущеного курсу стартує ще один. Він стосуватиметься безпосередньо документування процесу надання реабілітаційної допомоги на основі МКФ. Освітні курси — це важливий етап, який дає поштовх практичному впровадженню МКФ. А значить, люди отримуватимуть ще більш якісні послуги», — розповів Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Проект реалізують Міністерство охорони здоровʼя України, Національна служба здоровʼя України, Міністерство соціальної політики України, Офіс Президента України, радниця-уповноважена Президента України з питань безбар’єрності, ДП «Електронне здоров’я», БФ «Пацієнти України», Школа реабілітаційної медицини Українського католицького університету, Український центр охорони здоров’я — за підтримки Швейцарії, Європейського Союзу та Nova Ukraine.

«Навчання для фахівців з реабілітації — важливе, і від цього напряму залежить якість допомоги і швидкість відновлення, яку отримує кожен українець, який знаходиться на реабілітації. І чим більше фахівців почне спілкуватися “єдиною мовою функціонування і життєдіяльності”, якою є МКФ, тим швидше ми зможемо говорити про повернення людей до самостійності після перенесених травм, опіків, складних захворювань», — резюмувала радниця-уповноважена Президента України з питань безбарʼєрності Тетяна Ломакіна.