В Україні триває реформа у сфері моніторингу довкілля. Уряд затвердив новий Порядок функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем, розроблений Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Документ замінює застаріле Положення 1998 року та визначає його нову структуру. Тепер вся інформація про стан компонентів довкілля буде підлягати системному спостереженню на 4-х рівнях – від національного до об'єктового. Система складатиметься з 8 підсистем моніторингу: атмосферного повітря, вод, земель і ґрунтів, лісів, біорізноманіття та ландшафтів, геологічного середовища, управління відходами та фізичних факторів», – зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Порядок також закріплює основні завдання суб’єктів моніторингу, єдині підходи до організації та здійснення моніторингу, а також процедури взаємодії між підсистемами та державними органами, які ухвалюють управлінські рішення у сфері охорони довкілля на різних рівнях.

Крім того, для покращення ефективності реагування на надзвичайні екологічні ситуації новий порядок визначає взаємодію між суб'єктами моніторингу довкілля.

Сучасна система моніторингу довкілля забезпечить надійною та своєчасною екологічною інформацією державні органи у сфері захисту довкілля та громадськість. Окрім того, функціонування ефективної державної системи моніторингу довкілля є основою для всебічної оцінки збитків, завданих довкіллю внаслідок війни. Вона дозволить зафіксувати реальні обсяги завданої шкоди довкіллю та вжити найефективніших заходів, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації та щоби відновити екосистеми до безпечного стану – і для людини, і для природи.

Усі дані моніторингу компонентів довкілля будуть 24\7 доступні на онлайн-платформи Міндовкілля ЕкоСистема.