202 піротехнічні розрахунки ДСНС отримали спеціалізоване обладнання для розмінування та захисту. Допомогу надали ПРООН за підтримки Європейського Союзу й урядів Данії, Японії та Швеції.

Урочиста передача сертифікатів на обладнання відбулася в Києві до Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаній з розмінуванням. До заходу долучилися заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко, заступник Постійного представника UNDP в Україні Христофорос Політіс, Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда, заступник голови делегації ЄС в Україні Ремі Дюфло, заступник голови місії Посольства Королівства Данія в Україні Єнс Мартін Алсбірк, керівник відділу підтримки реформ Посольства Швеції в Україні Адам Амберг, представники ДСНС та МВС.

Сертифікати на техніку та засоби особистого захисту отримав заступник голови ДСНС Роман Примуш. Цим обладнанням буде оснащено 80% усіх розрахунків ДСНС, що значно підвищить їхні можливості та безпеку.

«Ми вдячні за обладнання, яке сьогодні отримала ДСНС. Вашу реальну підтримку ми відчуваємо і бачимо від початку повномасштабної війни. Спеціалізовані металошукачі, обладнання для підривних робіт, інша техніка — це те обладнання, яке сприяє якнайшвидшому розмінуванню. Дякуємо урядам Японії, Швеції, Данії, а також Європейському Союзу за посилення спроможностей наших підрозділів», — наголосила Катерина Павліченко.

Велику увагу під час заходу приділили проведенню просвітницької роботи з питань мінної безпеки. Обізнаність дітей та підлітків із правилами безпеки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів — пріоритетний напрям роботи МВС. У цьому питанні відомство співпрацює з міжнародними партнерами. Торік роботу розпочали мобільні класи безпеки, які функціонують і у прифронтових регіонах. Понад 55 тисяч учнів уже відвідали заняття щодо правил безпечної поведінки.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ