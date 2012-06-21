Окружний адміністративний суд Києва скасував свою ухвалу від 5 лютого про заборону Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України.
Про це оголосив суддя Сергій Каракашьян, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Суд ухвалив у задоволенні клопотань представників Кабінету Міністрів та Супрун Уляни про скасування заходів забезпечення позову відмовити. Скасувати з власної ініціативи заходи забезпечення адміністративного позову, вжиті ухвалою Окружного адміністративного суду 5 лютого 2019 року», – зачитав суддя.
Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун виконувати повноваження в. о. міністра охорони здоров'я. Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, які були делеговані їй як першому заступнику міністра.
11 лютого суддя Окружного адмінсуду Києва розглянув клопотання Кабміну про скасування заборони Супрун виконувати обов'язки глави МОЗ і пішов у нарадчу кімнату для ухвалення рішення.
У свою чергу в МОЗ 13 лютого повідомили, що Кабмін прийняв розпорядження, яким дозволив Супрун частково виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Зокрема, Супрун дозволили підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.