Корпусний парк з пам’ятниками у центрі Полтави називають одним з восьми чудес міста над Ворсклою. Шарму цій місцині додає велична білосніжна будівля колишнього Петровського кадетського корпусу, яка, проте, тривалий час занедбана. Її викуповували й перепродували, але чомусь ніхто не реставрував. І тільки тому, що її будували справжні майстри своєї справи, і завдяки громадським активістам, які їздили до Києва для вирішення цього болючого для полтавців питання, нарешті з’явилась надія, що вона таки відродиться у колишній величі.
А допомогла небайдужим людям у цьому державна судова адміністрація, яка виявила бажання взяти багатостраждальне приміщення на баланс. У неї вже є певний досвід відновлення історичних будівель. Зокрема торік її коштом відреставрували колишні казарми у центрі Харкова і розмістили там Харківський апеляційний господарський суд. Якщо відреставрують і кадетський корпус, у ньому розмістять три районні суди Полтави, які планують об’єднати в один окружний. На першому поверсі відреставрованої будівлі зроблять приміщення з окремим входом під громадський простір. Його за мінімальну плату можуть передати місту. Та спершу там хочуть розмістити міський музей або експозицію історії кадетського корпусу. Коли це відбудеться, у Полтаві звільнять приміщення для двох дитсадків, у яких нині працюють два районні суди.
Реставрувати кадетський корпус мають почати навесні 2020 року. Об’єкт уже дослідили німецькі фахівці. А поки що його треба перекрити, щоб уберегти від подальшої руйнації, бо дах будівлі зовсім дірявий. На її реставрацію доведеться залучити значні кошти. Тільки цього року на це використають 220 мільйонів гривень. Полтавський кадетський корпус за часів імперії був найстарішим та найпрестижнішим навчальним закладом на території сучасної України. Потім у будівлі розмістилося Полтавське вище зенітно-ракетне училище. Головний корпусний будинок зведено у 1835—1840 роках у стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора М.І. Бонч-Бруєвича.