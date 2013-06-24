Представники шести громад із Київської, Рівненської та Тернопільської областей спільно з очільниками прифронтових громад домовилися про надання допомоги для відновлення Сумщини. Ідеться про матеріальну, фінансову та організаційну підтримку відбудови об’єктів, пошкоджених внаслідок російської агресії. Відповідну зустріч провів віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в межах робочої поїздки на Сумщину, де громади й уклали меморандум про співпрацю. За словами міністра, ініціатива передбачає добровільну допомогу більш спроможних громад прифронтовим населеним пунктам.

«Цей меморандум — ще одне свідчення того, що кожен куточок України готовий підтримувати один одного, щоб разом долати труднощі та рухатися вперед. Взаємопідтримка громад — запорука нашого спільного успіху», — повідомив він.

У межах меморандуму є перші домовленості: громади трьох областей долучаться до відновлення багатоквартирного будинку в Охтирці та дитячого садочка «Орлятко» в Конотопі Сумської області. Ініціатива передбачає співпрацю у царині гуманітарної допомоги, обмін досвідом управління, подолання кризових та надзвичайних ситуацій, реалізацію спільних проєктів.

Олексій Кулеба подякував містам Обухів, Збараж, Тернопіль, а також Березнівській, Рокитнівській та Копичинецькій громадам, які першими долучилися до меморандуму. Сумщину представили Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Охтирська, Конотопська і Сумська громади.

Меморандум відкритий для інших громад України, які готові долучитися до співпраці. У планах також створення широкої платформи координації та взаємодії, що дасть змогу забезпечити ефективну і всебічну допомогу тим, хто цього потребує найбільше, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.