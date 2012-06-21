Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

З настанням весняного тепла на Сумщині розпочалися будівельні роботи на автомобільних дорогах та мостових переходах. Серед тих, хто вже відкрили новий виробничий сезон, група компаній RGM group, до складу якої входить ТОВ «Сумимостобуд».

За повідомленням пресслужби групи, робітники товариства ведуть аварійний ремонт мосту на дорозі, що з’єднує Лохвицю Полтавської області із КПП «Велика Писарівка» на Сумщині і проходить через Охтирку.

Цей об’єкт шириною 8 і довжиною понад 11 метрів споруджений пів століття тому давно потребував ремонту, тож обсяг робіт, який необхідно виконати впродовж наступних двох місяців, доволі значний.

Так, насамперед будівельники облаштують тимчасову об’їзну дорогу, демонтують стару частину об’єкту, підсилять наявні опори, укладуть нові мостові плити, встановлять огорожі, вкриють перехід асфальтобетоном тощо.

Усі вироби та матеріали, які будуть використовуватися, власного виробництва. Тож це не тільки прискорить хід робіт, а й гарантуватиме їх високу якість.