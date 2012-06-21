Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Трудівники агропромислового комплексу Сумщини з більшості виробничих показників посідають високі місця з-поміж інших регіонів країни і в тому числі за економічною ефективністю галузі. Це дозволяє не тільки успішно розвивати виробництво, а й надавати допомогу тим, хто її потребують у першу чергу.
Серед них – учасники АТО та ООС. Як повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, лише впродовж минулого року захисникам східних рубежів країни та членам їхніх родин виділено майже 690 тисяч гривень, 2,3 тонни харчових продуктів, насіння зернових та зернобобових культур, добрива, надано послуги з обробітку присадибних ділянок тощо.