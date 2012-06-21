Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Для колективу управління СБУ в Сумській області стало правилом надавати благодійну допомогу тим, хто її особливо потребують і насамперед хворим дітям.
За повідомленням пресгрупи УСБУ в Сумській області, цими днями особовий склад управління зібрав і передав 49 тисяч гривень дітлахам, які лікуються у Сумській обласній дитячій клінічній лікарні, зокрема, гематологічному відділенні.
Як сказав заступник начальника управління Юрій Байдак, милосердя має величезну рушійну силу і здатне творити дива. Ось уже впродовж майже 30-ти років колектив шефствує над вихованцями Штепівського навчально-реабілітаційного центру, що в Лебединському районі.
За цей час зроблено десятки виїздів до юних пацієнтів, під час яких хлопчикам і дівчаткам передано величезну кількість подарунків і надано різну допомогу. Жодні підрахунки не в змозі виміряти радість і щастя малечі, завдяки чому вони швидше одужують.