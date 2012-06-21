Несподівані експонати поповнили нумізматичне зібрання Сумського обласного краєзнавчого музею. Ідеться про шість монет Англійського королівства, датованих ХVІІІ—ХХ століттями, які свого часу конфіскували працівники митних органів під час незаконного переміщення через державний кордон у вагоні пасажирського потяга. За повідомленням ГУ юстиції в Сумській області, тоді монети описали, заарештували, оцінили і передали на реалізацію. Після двох оцінок їх не реалізували, тож відповідна комісія вирішила передати монети безплатно. Серед тих, хто подав заявки на одержання нумізматичних цінностей, був Сумський обласний краєзнавчий музей, який і виграв своєрідний тендер. Відтепер його відвідувачі зможуть побачити справжні англійські гроші різних епох. Як розповів директор музею Владислав Терентьєв, упродовж останніх років державна виконавча служба області для поповнення фондів закладу передала 830 унікальних предметів, які зайняли місця в експозиції.