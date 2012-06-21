Якщо петриківський розпис відомий всьому світові та визнаний надбанням людства, то про таврійський розпис відомо небагато. Про нього знають хіба мистецтвознавці Миколаївщини, де він зародився. Проте цей напрям українського декоративно-орнаментального мистецтва виник саме в таврійському краї — на Кінбурнській косі. Його особлива магія дарувала не лише естетичну насолоду, виконувала функцію оберега, а й передавала нащадкам закодовану в мазках інформацію від предків. Таврійський розпис використовували жінки-мазальниці, які білили в сивий туман та розписували хати на Кінбурнському півострові.