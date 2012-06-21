Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Виповнилося 70 років від дня народження Леоніда Матвієнка — заслуженого артиста України, соліста Сумського Національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна, лауреата низки всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів.
Зважаючи на карантинні обмеження, далеко не всі шанувальники таланту цього співака змогли потрапити на його ювілейний концерт, що пройшов на рідній для нього сцені щепкінського театру. Неповторне мистецьке дійство ввібрало в себе кращі пісенні зразки національної та зарубіжної естради, які Леонід Григорович дарує своїм шанувальникам упродовж більш як півстоліття.
Разом із маестро виступали його молоді колеги лауреати багатьох пісенних конкурсів та фестивалів співачка Тетяна Ластовецька, музикант Дмитро Семикрас, а також оркестр театру (диригент — заслужена артистка Людмила Стичук, головний диригент — заслужений працівник культури Віталій Тамілін).
Свого часу Леонід Матвієнко побував з концертними гастролями у багатьох країнах світу — Австралії, Німеччині, Грузії, Чехословаччині, Азербайджані, Абхазії, Вірменії, виступав разом з такими всесвітньовідомими виконавцями як Карел Готт, Дін Рід, Бісер Кіров, Лілі Іванова та іншими.
Сьогодні уродженець Сумщини працює у рідному краю, у театральному колективі щепкінців.