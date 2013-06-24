Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ визнати дії росії в Україні геноцидом.

Про це він заявив в авторській статті для Der Spiegel, повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС України.

Зокрема, Кулеба зазначив, що російське керівництво, посадовці та публічні особи вже довгий час закладали ідеологічне підґрунтя для геноциду. Серед іншого він звернув увагу на минулорічну статтю президента рф володимира путіна «Про історичну єдність росіян та українців», де лідер країни-агресора вкотре заявив, що українці та росіяни — «один народ, єдине ціле», а «сучасна Україна є цілковитим продуктом радянської епохи», а «справжній суверенітет України можливий лише в партнерстві з росією».

Міністр наголосив, що свої наміри російський лідер ніколи не приховував: мовляв, існування України як держави – це помилка, яку потрібно виправити, а українці – це, по суті, росіяни, тож вони або погодяться бути з росіянами «одним народом», або підлягають знищенню.

Також, зазначив Кулеба, пряме публічне підбурювання до геноциду так само міститься в низці статей російських державних ЗМІ, дописах високопоставлених російських чиновників у соціальних мережах чи в їхніх висловлюваннях на телебаченні. Так, 26 лютого російське державне інформаційне агентство «риа новости» опублікувало статтю про те, що Україна припинить власне існування в результаті «військової спецоперації» росії, де автор стверджував, що путін взяв на себе «історичну відповідальність», вирішивши «не залишати остаточне розв’язання українського питання майбутнім поколінням».

«Протягом наступного місяця російські військові підрозділи, що дислокувалися під Києвом, зокрема у Бучі, чинили жахливі звірства. 5 квітня заступник голови радбезу рф дмитро медведєв написав в своєму Telegram-каналі: «…суть українства, живлена антиросійською отрутою та брехнею про свою ідентичність, є великим фейком…». В своїй відверто геноцидній заяві медведєв стверджував, що української ідентичності не існує і ніколи не існувало», - зауважив Кулеба.

На його думку, усі ці статті, пости в соціальних мережах і заяви, котрі з’явилися в період боїв в Україні, підбурювали російських солдатів до злочинів проти українців на тій лише основі, що ті – українці, належать до української національної групи.

Міністр також переконаний, що ЗМІ неодноразово протягом історії відігравали значну роль у розпалюванні геноцидів, як, до прикладу, німецька газета Der Stürmer Юліуса Штрайхера у часи Другої світової війни чи радіостанція в Руанді Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), що відіграла значну роль у підбурюванні геноциду тутсі. російські державні ЗМІ нічим не відрізняються, і ключові фігури російських ЗМІ, що закликають до геноциду українців, мають бути притягнуті до відповідальності, заявив очільник МЗС.

«Проте справа не лише в публічному підбурюванні. У ході вторгнення до України росія безпосередньо здійснює геноцид українців, а не лише закликає до нього», - наголосив Кулеба.

Він вказує, що про це свідчать масові вбивства на захоплених територіях, зокрема у Бучі та інших містах, де виконавці – російські військові – проводили обшуки у домівках згідно з розстрільними списками фсб, аби знайти та стратити найактивніших місцевих українських діячів, активістів, волонтерів, колишніх військових, їхніх родичів і друзів. путін згодом відреагував на переконливі докази масових геноцидних звірств його армії, нагородивши підрозділи, причетні до них, і це пряме свідчення, що злочини не були поодинокими випадками, наголосив Кулеба.

Також міністр звертає увагу, що з моменту вторгнення росія за власними офіційними твердженнями – силоміць чи з погрозами застосування сили – вивезла щонайменше 1,9 мільйона людей з України, зокрема понад 307 000 дітей, змінює законодавство, щоб прискорити усиновлення/удочеріння дітей з Донецької та Луганської областей України, та забезпечити їхнє подальше виховання як членів російської національної групи, втрату української ідентичності. “Це явні акти геноциду відповідно до статті II(e) Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього», - підкреслив глава МЗС.

Кулеба додав, що протягом століть російські еліти культивували уявлення про російську вищість та винятковість, а також шовінізм, хибний месіанізм і токсичну маскулінність, що призвело до послідовної політики ненависті щодо інших груп. Так, усередині країни режим переслідує Свідків Єгови, ЛГБТ-спільноту та політичних дисидентів і опозиційних діячів, а ззовні, щодо українців як національної групи, ця загальна політика ненависті й шовінізму набула геноцидного характеру.

«Це призвело до реального заохочення до знищення та знищення членів української національної групи в ході збройної агресії. Українцям пропонують вибір: відмовитися від української ідентичності або бути знищеними», - зазначив міністр.

Він підсумовує, що дії рф та всього її апарату посадовців, збройних сил і ЗМІ проти українців є геноцидом, і світ не може мовчати про це. Глава української дипломатії також зауважив, що держава разом з міжнародними партнерами, юристами та експертами збирає всі необхідні докази для притягнення росії, російського керівництва та військових до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин агресії.

Як повідомлялося, 24 лютого 2022 року росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. російські війська проводять масовані бомбардування та обстріли мирних українських міст та селищ. Вони розв’язали масовий терор проти цивільного населення на тимчасово захоплених територіях.