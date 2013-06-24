Команда Міністерства соціальної політики взяла участь у Першій глобальній міністерській конференції з питань припинення насильства над дітьми, яка відбулася в Боготі (Колумбія). Захід став майданчиком для понад 120 міністрів соціальної політики, які об’єдналися для напрацювання рішень, що забезпечать реальний прогрес у питанні захисту дітей. Українську делегацію очолювала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Щоденні виклики, з якими стикаються українські сім’ї, створюють їм загрозу опинитися у складних життєвих обставинах. За таких умов діти ризикують стати жертвами недбалого ставлення або, що ще гірше, домашнього насильства. Українська делегація має чіткий план дій і важливу місію — донести до міжнародної спільноти всі труднощі, з якими стикаються українські діти через російську агресію, та обговорити шляхи підтримки й захисту їхніх прав.

«Світ потребує нового стандарту захисту дітей, адже чинні механізми не здатні забезпечити належний рівень безпеки. Ухвалення Декларації щодо безпеки дітей, яку ініціювала перша леді України та яку представили на Генеральній асамблеї ООН, — важливий крок у цьому напрямі. Це план, що народився з болю, але спрямований на захист дітей усього світу, і в його реалізації не може бути компромісів. Разом ми працюємо заради безпеки кожної дитини», — зазначила Оксана Жолнович.

Глобальна міністерська конференція з припинення насильства над дітьми — це можливість переосмислити світ, де кожна дитина буде в безпеці — вдома, у школах, громадах і в інтернеті, та взяти на себе зобов’язання, які відповідають масштабам глобального виклику захисту дітей.

У межах офіційного візиту міністра соціальної політики до Колумбії, окрім участі в конференції, заплановано двосторонні зустрічі. Уже відбулася перша зустріч зі спеціальною представницею ООН з питань насильства щодо дітей Наджат Маалою Мджід.

Під час продуктивної розмови сторони обговорили особливі виклики, з якими стикається Україна, зокрема необхідність розвитку соціальних послуг, підтримку сімейних форм виховання та питання повернення українських дітей, які зазнали депортації або тимчасово перебувають за кордоном. Було досягнуто домовленостей про спільні кроки для захисту дітей від насильства та протидії торгівлі людьми. Українська сторона також запросила представницю ООН відвідати Україну для подальшого обговорення форматів підтримки та співпраці, спрямованих на забезпечення прав і безпеки дітей, постраждалих внаслідок воєнних дій.

Конференцію організували уряд Колумбії за підтримки уряду Швеції, дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань насильства щодо дітей та Всесвітня організація охорони здоров’я. Міністерська конференція покликана сприяти змінам політики, мобілізації ресурсів та продемонструвати, що запобігання насильству можливе. Міністерські делегації — разом із дітьми, молоддю, тими, хто пережив насильство, та союзниками з громадянського суспільства — об’єднаються заради спільного і сміливого бачення: покінчити з усіма формами насильства над дітьми.

Джерело: Мінсоцполітики