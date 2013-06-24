Співвласники багатоквартирних будинків завдяки програмі «СвітлоДІМ» і надалі зможуть отримувати державну допомогу від 100 до 300 тис. грн на придбання обладнання для безперебійного освітлення, водопостачання, теплопостачання, підтримання зв’язку, роботи ліфтів та систем безпеки під час тривалих відключень електроенергії. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко:

«Розраховуємо на забезпечення 3600 будинків до кінця року. Працюємо над залученням додаткового фінансування та розширенням програми», — зауважила вона.

Продовження урядом строку використання коштів, спрямованих на реалізацію цієї програми, дасть змогу співвласникам багатоквартирних будинків і надалі отримувати державну допомогу на придбання незалежних джерел електроенергії.

Ідеться про кошти обсягом 800 млн грн, які було надано з резервного фонду державного бюджету на початку 2026 року. Раніше передбачали, що кошти слід використати до 1 червня 2026 року. Ухвалені зміни продовжують можливість використання залишку фінансування до кінця року за новими заявками відповідно до умов реалізації програми.

«За чотири місяці реалізації «СвітлоДІМ» бачимо стабільно високий попит на програму та реальні результати в Києві, Київській області та на Харківщині. Працюємо над залученням додаткового фінансування та розширенням програми на інші регіони, де енергетична інфраструктура найбільше потерпає від ворожих атак. Очікуємо, що завдяки програмі в межах першого етапу фінансування автономними джерелами енергії буде забезпечено близько 3,6 тисячі багатоквартирних будинків», — зазначив віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

На сьогодні за програмою залишається доступним ресурс обсягом 285,2 млн грн, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.