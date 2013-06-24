Рада директорів Світового банку схвалила Позику на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) обсягом 1,5 млрд дол. США. Кошти буде надано під гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн дол. США та під гарантію Великої Британії на суму 516 млн дол. США.

«Світовий банк, Японія та Велика Британія — ключові партнери України, що надають безпрецедентну підтримку від перших днів повномасштабного вторгнення. З огляду на виклики, спричинені широкомасштабною збройною агресією росії, забезпечення потреб наших громадян — пріоритет українського уряду. Залучені кошти буде спрямовано на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Для зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів угодою про позику DPL передбачено капіталізацію відсотків у сумі 99,54 млн дол. США.

DPL — системний проєкт, спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховують до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за підсумками виконаних до підписання завдань.

Головні напрями реформ стосувалися вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлюваного енергогенерування, впровадження аграрних нот як нового інструменту для отримання фінансування фермерами, зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування (за програмою «Доступні кредити 5—7—9%»). Очікують, що кошти надійдуть до держбюджету України до кінця березня цього року, повідомляє Міністерство фінансів.